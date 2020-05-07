شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة القليوبية» يتابع حالات العزل المنزلي بقرية «بهادة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، حالات العزل المنزلي بقرية بهادة بالقناطر الخيرية، بعد حصر المخالطين للحالات الإيجابية بكورونا وعزلهم داخل منازلهم بعد التأكد من عدم وجود أعراض إصابة عليهم، وذلك للاطمئنان على المواطنين من حيث صحتهم والإجراءات المنفذة من وسائل مكافحة العدوى.

وقامت فرق مكافحة الأمراض المتوطنة بتطهير وتعقيم المنازل، وشرح إجراءات العزل المنزلي، وكيفية وقاية وحماية الأشخاص لأنفسهم من عدوى الإصابة بالفيروس.

وعلى صعيد آخر، تفقد «الطباخ» مصنع الزجاج بمدينة الخصوص للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين من الإصابة بكورونا.

فيما دفعت مديرية الصحة بـ5 سيارات وفريق من المديرية لرش وتعقيم شوارع شبرا الخيمة وخاصة المناطق التي شهدت ظهور حالات إيجابية لفيروس كورونا.

من جانبه، تابع الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حى شرق، بالتعاون مع فرق التطهير، أعمال تطهير المنشآت والشوارع بالحي وتطهير شوارع منطقة بهتيم والقطاوى ومسطرد ومساكن اسكو وبطن الجبل والخزف والصينى وذلك لمكافحة انتشار العدوى.

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الصحه تتابع حالات العزل المنزلى فى قرية بالقناطر الخيرية

الصحه تتابع حالات العزل المنزلى فى قرية بالقناطر الخيرية

الصحه تتابع حالات العزل المنزلى فى قرية بالقناطر الخيرية

الصحه تتابع حالات العزل المنزلى فى قرية بالقناطر الخيرية

الصحه تتابع حالات العزل المنزلى فى قرية بالقناطر الخيرية

الصحه تتابع حالات العزل المنزلى فى قرية بالقناطر الخيرية