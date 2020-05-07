شكرا لقرائتكم خبر عن «صيادلة القاهرة» تخاطب رئيس الوزراء و«الصحة» لحل مشكلة «تكليف 2018» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطب مجلس نقابة صيادلة القاهرة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الأربعاء، للمطالبة بحل مشكلة تكليف دفعة صيادلة 2018، مؤكدا أن طلاب الدفعة متأهبين لخوض حرب مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، والانضمام إلى صفوف الجيش الأبيض.

وجاء بالخطاب: «نتقدم لكم بأسمى آيات الشكر على الجهد المبذول في مكافحة كورونا، ونحيطكم علما بأن هناك جنود لجيش مصر متأهبين لخوض هذه الحرب، وهم الصيادلة الذين تلقوا أعلى وأرقى درجات التعليم الطبي، والصيدلي، وتعرفوا على مستجدات العلوم الصيدلانية الحديثة، وجاهزون بكل أسلحتهم، إلا أن تعطل تكليفهم حتى الآن حال دون مساهمتهم في الاشتراك في عمليات مكافحة هذا الفيروس».

أضاف الخطاب: «وبعد توجه الرئيس بعودة حملات 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والسمنة، وكان للصيادلة النصيب الأكبر في تلك الحملة، وفى ظل تلك الظروف والعجز الكبير في عدد الأطباء، وانشغالهم بـ«كورونا»، فتكليف الصيادلة دفعة 2018 سوف يساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الحملة، وخاصة أن بعض أبناء تلك الدفعة استشهد بعد أن أبلى بلاء حسنا في عمله، وأصيب بـ«كورونا»، وهو الصيدلي محمد على، الذي توفى بسبب فيروس كورونا أثناء تأدية عمله.

وتابع: «وكلنا نرى أن دول العالم تفتح ذراعيها لكل الكوادر الطبية، في ظل أزمة كورونا، والتطور الذي حدث للعالم لمكافحة الأوبئة، وكلنا ثقة أن مصر ستكون هي الأولى بأبنائها وتمد لهم يدها ليبدعوا في حياتهم الطبية».

واختتم الخطاب بمطالبة المخاطبين بإصدار تعليماتهم لتكليف دفعة صيادلة 2018، وتوزيعهم على الأماكن المناسبة ليأخذوا أماكنهم في صفوف جيش مصر الأبيض.

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