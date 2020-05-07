شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تصدر الجزء الثاني من كتاب «مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي الصحيح، وحرصًا منها على توفير مادة علمية رفيعة المستوى للسادة الأئمة، اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة طباعة الجزء الثاني من كتاب «مائة خطبة عصرية في قضايا الساعة» من الخطبة الحادية والخمسين حتى المائة، وهو نخبة مختارة من الخطب العصرية في قضايا الساعة، والتي تم أداؤها بالفعل في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لتقديم خطاب ديني عصري رشيد مستنير نابع من روح العصر وتحدياته، يراعي واقع الناس وحاضرهم وظروف زمانهم ومكانهم، مع الحفاظ على ثوابت الدين والتحرك في إطار متغيراته.

وقدم «جمعة» للكتاب بمقدمة أكد فيها: «أن الخطاب الديني خطاب حيوي وديناميكي ومتجدد، وليس بمعزل عن دنيا الناس وقضايا العصر، وأنه حيث تكون المصلحة يكون الخطاب الديني المستنير».

أضاف: «إن هذا الجزء يسلط الضوء على قضـايا في غاية الأهمية من قضايــا الساعة، مثل: ضوابط البيع والشراء، النفع العام في ميزان الشرع الشريف، التنمية الشاملة وسبل تحقيقها، حماية الشأن العام والمصلحة العامة، رعاية المسنين وحقوقهم، واجب المعلم والمتعلم، الحفاظ على البيئة وأثره في التنمية، وغيرها من الموضوعات الهامة والحيوية، وغير ذلك من الموضوعات الهامة والحيوية، قصد إحداث تغيير جذري في بنية الخطاب النمطية بالتحول إلى بنية أكثر عصرية وتفاعلاً مع قضايا العصر ومستجداته، وبما يؤدي إلى تصحيح الصورة الذهنية السلبية التي تكونت تجاه الخطاب الديني في مراحل الجمود الفكري».