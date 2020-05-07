شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة للفنان حسن بلبل يفضح فيها مذيعي الإخوان بعنوان "رمضان جانا"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أغنية جديدة بعنوان "رمضان جانا" سخر الفنان حسن بلبل، من إعلاميي قنوات الإخوان الإرهابية على طريقته الخاصة، واستقبل الشهر الكريم باستعراض أبرز أخطائهم وتفاصيل خيانتهم بطريقته الفنية الساخرة.

و يستعرض حسن بلبل خلال الأغنية، فشل إعلاميي قنوات الإخوان، الممولين من قطر وتركيا، وخيانتهم لوطنهم مقابل تلقى الأموال.

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وتمكن الفنان حسن بلبل من لفت الأنظار خلال الشهور الماضية بمواقفه الوطنية الداعمة لمصر، مستغلا مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أعماله.