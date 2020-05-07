شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة للفنان حسن بلبل يفضح فيها مذيعي الإخوان بعنوان "رمضان جانا"..فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أغنية جديدة بعنوان "رمضان جانا" سخر الفنان حسن بلبل، من إعلاميي قنوات الإخوان الإرهابية على طريقته الخاصة، واستقبل الشهر الكريم باستعراض أبرز أخطائهم وتفاصيل خيانتهم بطريقته الفنية الساخرة.
و يستعرض حسن بلبل خلال الأغنية، فشل إعلاميي قنوات الإخوان، الممولين من قطر وتركيا، وخيانتهم لوطنهم مقابل تلقى الأموال.
وتمكن الفنان حسن بلبل من لفت الأنظار خلال الشهور الماضية بمواقفه الوطنية الداعمة لمصر، مستغلا مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أعماله.
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