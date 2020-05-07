شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تبحث مع التعاون الدولى عددا من المشروعات التنموية لإيجاد تمويل لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الرى والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط عبر خاصية الفيديو كونفرانس حيث تناول الاجتماع مناقشة عدد من المشروعات التنموية المقترح تقديمها لصناديق المناخ الدولية لإيجاد التمويل المناسب لها.

قالت رئيس قطاع التخطيط، إنه يتم التنسيق مع جهات الوزارة المختلفة التى تنفذ مشروعات ممولة بمنح وقروض أجنبية ووزارة التعاون الدولى حيث يتم إعداد تقارير متابعة دورية بشأنها.

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وكشفت أن قيمة الاستثمارات الاجنبية بلغت 100 مليون دولار ل 9 منح أجنبية وحوالى 936 مليون دولار ل 11 قرض أجنبى، مشيرة إلى أن الوزارة تتعاون مع العديد من شركاء التنمية (بنك التنمية الأفريقى –البنك الأوروبى لاعادة الاعمار والتنمية-بنك التعمير الألمانى-الصندوق الكويتى للتنمية-الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى-الصندوق السعودى للتنمية-الاتحاد الأوروبى-صندوق المناخ الأخضر) .

وأوضحت أنه يتم دراسة أوجه التعاون مع الإتحاد الأوروبى والجهات المختلفة لمشروعات الدعم الموحد من الإتحاد الأوروبى" حيث يتم متابعة المنحة المقدمة لقطاع المياه بمبلغ 120 مليون يورو منها 10 ملايين يورو دعم فني يخص الوزارة منها مبلغ 42.4 مليون يورو لدعم وبناء القدرات في مجال إدارة المياه واحلال وتجديد محطات الرفع لزيادة كفاءة محطات الرى، وذلك تماشياً مع استراتيجية الوزارة 2030 لتنفيذ مشروعات تساهم فى ترشيد استخدامات المياه فى الزراعة وتوفير مصادر بديلة للمياه وحصاد الأمطار واستخدام أنظمة الري الحديثة والطاقة الجديدة والمتجددة.