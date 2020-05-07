شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال الدلتا: 2 مليون مشترك يستخدمون عدادات مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء أن 50% من إجمالى عدد المشتركين بالشركة 4 ملايين و416 ألفا و652 مشتركا يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع، وهو ما ساهم بشكل كبير فى القضاء على مشاكل الفواتير الخاطئة بالشركة.

وأوضح عسل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن إجمالى عدد العدادات مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بنطاق عمل الشركة بلغت حتى الآن 2 مليون و252 ألفا و492 عدادا، موضحاً أن إجمالى عدد المشتركين بالشركة 4 ملايين و416 ألفا و652 مشتركا في محافظات ( الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط ) مقسمة لأربع قطاعات (شمال الدقهلية - جنوب الدقهلية – كفر الشيخ - دمياط ) وكذلك مناطق صناعية هي (جمصة - دمياط الجديدة - مدينة الأثاث بدمياط - الرمال السوداء بكفر الشيخ - مجمع الصناعات بميت غمر-المناطق الصناعية "مطوبس- بلطيم – البرلس- العصافرة بالمطرية"| وثلاث مصايف ( رأس البر - جمصة - بلطيم ) .

جدير بالذكر، أن هناك حاليا 8 ملايين و800 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكة القومية للكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتستهدف الوزارة تركيب 2 مليون عداد سنواياً وتسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

يذكر أن من أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع هى تحقيق سياسة الدولة فى ترشيد الطاقة والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، وبالتالى إصدار فواتير شهرية خاطئة، ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت فى أى وقت من مراكز الشحن المخصصة دون انتظار لنفاذ الرصيد و تتم محاسبة المشترك طبقا للاستهلاك الفعلى.