شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع نسب تحصيل فواتير الكهرباء إليكترونيا في جنوب الدلتا لـ8 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم تحصيل حوالي 8 ملايين جنيه إليكترونيا خلال الـ3 أشهر الماضية، مؤكداً أن هناك إقبالا من المواطنين على طرق السداد الإليكترونى والشحن الإليكترونى خلال أزمة كورونا.

وأضاف عبد الحكم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العاملين بإدارة التحصيل حريصين على الالتزام بعملهم، لإدراكهم أن تحصيل فواتير الاستهلاك أمر لا غنى عنه، لأنه يعتبر المورد الوحيد لقطاع الكهرباء، لافتا إلى أن هناك تعليمات للقطاع التجارى في الشركة بالاستمرار فى التحصيل، مع مراعاة الحالات الإنسانية نتيجة توقف بعض الأعمال اليومية لحين انتهاء أزمة كورونا.

و أشار عبد الحكم إلى أن نسب التحصيل الإليكترونى بالشركة جيدة، حيث أنه تم تحصيل مليونين و354 ألف خلال شهر فبراير و 3 مليون 63 ألف جنيه خلال شهر مارس و 2 مليون 658 ألف خلال شهر أبريل، مشيرا إلى أن عملية التحصيل تسير بانتظام على مستوى نطاق عمل الشركة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا ، و وفقا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الشركة القابضة للكهرباء.

و أشار عبد الحكم ، إلى أن الشركة حريصة على سلامة جميع العاملين بها بشكل عام و الذين يتطلب عملهم الاختلاط المباشر مع الجمهور بشكل خاص ، مشيرا إلى أنه تم توفير الكمامات و المواد المطهرة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين و خاصة العاملين بإدارات الكشف و التحصيل.