شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار امتداد طريق أبو قير من أعمال المنفعة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية ، قرار الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، باعتبار كلا من مشروع استكمال تنفيذ طريق هضبة أسيوط ومشروع تطوير منطقة كندالية بطنطا بالغربية والامتداد الغربى لطريق ميناء أبو قير بقرى مركز كفر الدوار بالبحيرة من أعمال المنفعة العامة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وافق على إطلاق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مسابقة الإبداع الحكومي "اخدم بلدك بفكرة" وفتح باب التقديم فيها أمام المواطنين، اعتباراً من اليوم وحتى 30 يونيو المقبل،عبر التطبيق الإلكتروني.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وهي تسعى للنهوض بأداء موظفي الجهاز الإداري تحرص في الوقت نفسه علىتشجيع الأفكار الإبداعية لدى المواطنين، ومشاركتهم بما لديهم من طاقات وقدرات إبداعية من شأنها أن تُسهم فيالنهوض بأداء وحدات الجهاز الإداري، من خلال تعزيز روح المنافسة بينهم، وهو ما يضمن في نهاية الأمر النهوض بكافة مناحي الحياة للمواطنين وفق "رؤية مصر 2030".