شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة امتحان اللغة الثانية الإلكترونى لطلاب الثانى الثانوى على فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تداولت صفحات الفيس بوك، وجروبات طلاب الثانوى العام، أجزاء من أسئلة الامتحان الإلكترونى فى مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الصف الثانى الثانوى والتى بدأ الطلاب فى أداء الاختبار من التاسعة صباجا وحتى الـ"12 ظهرا.

وقالت مصادر مسئولة، إن الوزارة ترصد كل المخالفات التى تظهر أثناء تأدية الطلاب للامتحان وسيتم معاقبة أصاحبها برسوبهم فى امتحان الترم الثانى ودخولهم دور ثان.

ويؤدي طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب، فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain

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ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".