شكرا لقرائتكم خبر عن " الزراعة " تعلن ضبط 19 طن لحوم فاسدة بالجيزة وحملات مكثفة بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ، أنه فى اطار الجهود المبذولة لاحكام الرقابة على الاسواق ورد الى الهيئة من مديرية الطب البيطري بالجيزة ضمن الحملات التى قام بها اطباء التفتيش على اللحوم بالمديرية بالاشتراك مع مباحث التموين تم ضبط ما يقرب من (19,222) كجم من اللحوم ذلك لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي للتغير في صفاتها او لانها مجهولة المصدر وتم تحرير (8) محاضر ذلك فى الفترة من 26/4/2020 الى 2/5/2020.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية ، الذى حصل " الخليج 365 "، على نسخه منه أنه تحقيقا لنفس الهدف لوصول اللحوم الى المستهلكين بصورة صحية وأمنة بلغ اجمالى عدد رؤوس الماشية المذبوحة داخل المجازر المعتمدة فى نطاق محافظة الجيزة (4,093) رأس من الماشية فيما بلغ اجمالى مذبوحات الدواجن (269,024) طائر داخل المجازر المعتمدة خلال نفس الفترة .

أكد الدكتور عبد الحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، أن الهدف الاساسى للادارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات ذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية ، وذلك تنفيذاً لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي بالحفاظ على صحة المواطن تكثيف الحملات الاشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها

Advertisements

وقال تقريرالخدمات البيطرية، أنه فى اطار الجهود التى تبذلها الهيئة للحفاظ على الصحة العامة وحصول المستهلك على غذاء صحى وآمن من خلال تكثيف الحملات على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم ، وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والاسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.