شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران وآير كايرو توقعان مذكرة تفاهم لتدعيم أسطولهما الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كل من، شركة مصر للطيران وشركة إير كايرو عن توقيع مذكرة تفاهم لتنمية الشراكة الاستراتيجية وتدعيم شبكتهما وأسطولهما الجوي بما يضيف عملاء جدد إلي الشركتين ويعزز الجهود المبذولة لخدمة الركاب في كافة أنحاء الُقطر المصري، وذلك انطلاقًا من الخطة الطموحة التي وضعتها مصر للطيران، والتي تستهدف فتح آفاق جديدة لعملائها وتدعيم تواجدها في الأسواق المحلية والدولية في ظل الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (Covid 19)، وإيمانًا من الشركة برئاسة الطيار رشدي زكريا بضرورة التعاون مع الشركات الشقيقة لتخطي هذه المرحلة وتوفير العديد من المزايا إلى عملائها.

وصرح الطيار عمرو أبوالعنين ، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية بأنه "يُسعدنا أن يواكب الإعلان عن توقيع الاتفاق المبدئي بين شركتنا الوطنية وآيركايرو الإحتفال بمرور 88 عاما علي انشاء مصر للطيران، حيث تحرص الشركة علي تقديم أفضل خدمات السفر للعملاء علي مدار هذا التاريخ العريق ".

وأضاف رئيس الشركة، أن مذكرة التفاهم تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة من بينها تنسيق جداول تشغيل الشركتين في مطارات الاسكندرية وأسيوط وسوهاج والغردقه وشرم الشيخ، وكذلك بمطار القاهرة ومطارات سفنكس والعاصمة الإدارية كخطوة أولى في سبيلنا لتدعيم مساهمه الشركتين في خدمة قطاع الطيران في مصر .

ومن جانبه، صرح حسين شريف، رئيس مجلس إدارة شركة آير كايرو، بأن هذه الشراكة ذات أهمية استراتيجية وحيوية بالنسبة لآيركايرو وعملائها، كما أنها تُمثل خطوة رائدة في خطة الشركة لتوسيع تشغيلها وتقديم خدمات غير مسبوقة لعملائها سواء في مصر أو خارجها ، حيث تتيح مذكرة التفاهم أيضا تبادل قبول تذاكر ركاب الشركتين والمشاركة بالرمز على الرحلات الداخلية وبعض الوجهات الدولية بشبكة خطوط مصرللطيران وإيركايرو بما يحقق الإستفادة لعملاء الشركتين من توسيع شبكة الخطوط وتنوع الخدمات المتاحة.

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يذكر أن هذه المذكرة تعتبر هي الأولي من نوعها في مصر للتعاون بين شركة مصر للطيران ، عضو تحالف ستار وأول شركة طيران بأفريقيا والشرق الأوسط ، وشركة آير كايرو واحدة من أكبر شركات الرحلات المنخفضة التكاليف في مصر ، والتي أنشئت عام 2003 للمساهمة في دفع الحركة السياحية إلى مصر وتطور نموذج عملها إلى ناقل مختلط يجمع بين الرحلات العارضة والمنتظمة منخفضة التكاليف .