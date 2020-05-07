شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة لمصر للطيران من الكويت الأسبوع المقبل بدلا من الملغاة فى مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريراً عاجلا اليوم الخميس من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد أبراهيم أشار فيه إلى أن السفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت أوضح أنه يجري الإعداد لتسيير رحلة بديلة لرحلة مصر للطيران الاستثنائية المؤجلة منذ يوم 31 مارس 2020، ومن المنتظر أن تقلع الرحلة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف "القوني" أنه على المسافرين على الرحلة المؤجلة التواصل مع مكتب مصر للطيران لدى الإعلان عن موعد الرحلة البديلة لتعديل تذاكر السفر - بدون رسوم تغيير- وإتمام الإجراءات ذات الصلة بالحجر الصحي على نفقتهم الخاصة فى حالة اختيار الحجر بأحد فنادق القاهرة ، علما بأن الحجر الصحي متاح كذلك لمن يرغب فى المدن الجامعية على نفقة الدولة.