شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تستعرض ما تم إنجازه فى خطة التحول الرقمى داخل الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعا لاستعراض ومناقشة التطبيقات التي تم تنفيذها من قبل مركز المعلومات منظومة دورة العمل الإلكترونية، بين أجهزة الوزارة وذلك فى إطار توجهات وزير الرى بمنع تداول المخاطبات الورقية والتحول إلى بيئة العمل الرقمية.

وأوضحت إيمان سيد، أنه تم إعداد برنامج تدريبي للتحول الرقمى، وتصميم وتنفيذ برنامج لأرشفة الملفات والكتب والمراجع التاريخية المتعلقة بالرى، وإدخال وتسجيل التقارير الفنية لبعض المشروعات التابعة للوزارة وعدد من التقارير الفنية للمعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه، كما تم الانتهاء من الحصر المبدئي للوثائق المطلوب رقمنتها وذلك وفقاً لإرشادات وزارة الاتصالات.

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وأشارت رئيس قطاع التخطيط، إلى أنه تم زيادة سرعة الإنترنت المستخدمة لخدمة الأعمال إلكترونية والتحول الرقمى إلى 40 ميجا.

وأوضحت أنه تدريب عدد من المهندسين على استخدام جهاز GPS والنزول الميداني بعدد من هندسات الرى للتدريب على تجميع البيانات من الموقع وربطها بقواعد البيانات الجغرافية المتوفرة بقطاع التخطيط.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية للمعلومات قامت بإنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الإستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية"، وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية وقد تم تشغيلها ومراجعة البيانات المدخلة.

