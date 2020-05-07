شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الصرف: إزالة 276 مخالفة على المصارف الزراعية فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن الهيئة نفذت خلال شهر أبريل العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحرى والقبلي بلغت (276) إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية فى 6 محافظات .
وتضمنت الازالات تنفيذ (201) إزالة بإقليم شرق الدلتا بزمام محافظات ( الدقهلية 35 إزالة – الشرقية 160 إزالة – دمياط 6 إزالات) ، إلى جانب تنفيذ (10) إزالات بإقليم وسط الدلتا بزمام محافظات (المنوفية 10 إزالات )، وتنفيذ 4 إزالات بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظة (بنى سويف 4 ) ، بالإضافة لتنفيذ (61) إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط (61 ) إزالة ليصبح إجمالى ماتم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل فى 5 يناير 2015 (76040) إزالة.
أوضح مدين أن الإزالات تنوعت مابين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وزراعة الجسور وردم وقطع الجسور وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.
وأكد مدين أن وزارة الرى تواصل بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي الي التعديات على شبكة الترع والمصارف .
وتؤكد وزارة الرى على مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث .
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