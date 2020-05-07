شكرا لقرائتكم خبر عن ‏علاقة الفانوس بالعصر الفاطمى..تنشيط السياحة تروج للعادات المصرية فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة تنشيط السياحة سلسلة من التغريدات تحكى فيها تاريخ العادات المصرية خلال شهر رمضان، وذلك فى إطار حملتها تحت عنوان "استمتع بأجواء رمضان من بيتك"، للتعريف بطقوس وأجواء الشهر الكريم بالمقاصد السياحية المختلفة في مصر تحت شعار Experience Ramadan From Home ، وذلك على كافة مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة والهيئة.

وقالت فى تغريدة لها من خلال صفحتها بموقع تويتر "في مصر خلال العصر الفاطمي، يروى أن المصريين خرجوا لاستقبال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي بالفوانيس المضاءة بالشموع، حين وصل إلى القاهرة، وقد كان وصوله خلال شهر رمضان، ومن وقتها صارت الفوانيس عادة رمضانية شهيرة". ‏ وقالت فى تغريدة آخرى :" يمكنك الشعور بروح رمضان التي تعم البلاد ليس فقط في الشوارع ولكن ايضاً في المنازل.

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كل أسرة لها عاداتها الخاصة في الاحتفال برمضان باستخدام الخيامية والفوانيس والأنوار المضيئة. قم بعمل الزينة مع عائلتك وشاركنا بصورها". تجدر الإشارة إلى أنه طوال شهر رمضان الكريم سيتم إطلاق عدد من الفيديوهات المصورة الخاصة بتاريخ الطبخ في مصر يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وأوضح المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى أن هذه الحملة تهدف إلى تعريف الجمهور العربى والدولى بالأجواء الفريدة للشهر الكريم فى مصر، بالاضافة الي إلقاء الضوء على مظاهر الاحتفال التى لا تخلو منها الشوارع والمنازل والفنادق والمقاهى المصرية، ودعوة العالم للاستمتاع بتلك الأماكن بعد عودة الحركة السياحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم نشر مقاطع مصورة (فيديوهات) عن بعض المأكولات المصرية من العصور القديمة كل يوم سبت وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل، لافتا إلى أنه تم مراعاة تنوع محتوى الحملة الدعائية عن مظاهر وعادات وتقاليد شهر رمضان فى مصر، وكذلك تنوع الشكل الذى يتم تقديم المعلومات به ليكون أكثر تشويقاً وجذباً لشرائح متعددة من الجمهور المستهدف دولياً وعربياً ومحلياً.