شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. إزاى هيمتحن طلاب الثانوية العامة فى زمن كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات احترازية لامتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها 7 يونيو المقبل، "الخليج 365" يقدم في الإنفو جراف التالى تفاصيل تأمين اللجان والامتحانات وكيف يؤدى الطلاب الاختبار في ظل كورونا.

ـ التقييم المعتمد وفقا للقانون هو إجراء امتحان موحد على مستوى الجمهورية

ـ يؤدى الطلاب امتحاناتهم في ظل كورونا بعد تعقيم اللجان.

ـ توفير أدوات وقائية وصحية للطلاب داخل اللجان.

ـ من الصعب مد وقت الامتحان أو تقسيمه على فترتين لأن الامتحان موحد

ـ لو تم اكتشاف إصابة طالب بمشكلة صحية أو ظهرت عليه أعراض كورونا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية.

ـ إبلاغ رئيس لجنة سير الامتحان لتحرير محضر للطالب.

ـ يستطيع الطالب دخول امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية للمادة دون نقصان.

ـ حال ظهور أي أعراض على ملاحظ أو مراقب داخل اللجنة سيتم إعفائه من الملاحظة واستبداله بأخر.

- لن يدخل الطلاب بشكل عشوائى للجان ولكن يتم السماح للطلاب بالوقوف طابور خلف بعضهم بشكل متباعد.

ـ تطبيق إجراءات صحية مثل قياس درجة الحرارة باستخدام كاشف.

ـ دخول الطلاب إلى اللجان سيتم بمعرفة المسئولين عن لجان سير الامتحان والأمن الإدارى للجان إضافة إلى أفراد الشرطة.

- يجب على الطالب الاهتمام بصحته ونظافته الشخصية والتواصل مع الوزارة بشكل مباشر للإبلاغ عن أي أعراض خلال الاختبارات.

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