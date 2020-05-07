إنفو جراف.. إزاى هيمتحن طلاب الثانوية العامة فى زمن كورونا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءات احترازية لامتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها 7 يونيو المقبل، "الخليج 365" يقدم في الإنفو جراف التالى تفاصيل تأمين اللجان والامتحانات وكيف يؤدى الطلاب الاختبار في ظل كورونا.
ـ التقييم المعتمد وفقا للقانون هو إجراء امتحان موحد على مستوى الجمهورية
ـ يؤدى الطلاب امتحاناتهم في ظل كورونا بعد تعقيم اللجان.
ـ توفير أدوات وقائية وصحية للطلاب داخل اللجان.
ـ من الصعب مد وقت الامتحان أو تقسيمه على فترتين لأن الامتحان موحد
ـ لو تم اكتشاف إصابة طالب بمشكلة صحية أو ظهرت عليه أعراض كورونا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية.
ـ إبلاغ رئيس لجنة سير الامتحان لتحرير محضر للطالب.
ـ يستطيع الطالب دخول امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية للمادة دون نقصان.
ـ حال ظهور أي أعراض على ملاحظ أو مراقب داخل اللجنة سيتم إعفائه من الملاحظة واستبداله بأخر.
- لن يدخل الطلاب بشكل عشوائى للجان ولكن يتم السماح للطلاب بالوقوف طابور خلف بعضهم بشكل متباعد.
ـ تطبيق إجراءات صحية مثل قياس درجة الحرارة باستخدام كاشف.
ـ دخول الطلاب إلى اللجان سيتم بمعرفة المسئولين عن لجان سير الامتحان والأمن الإدارى للجان إضافة إلى أفراد الشرطة.
- يجب على الطالب الاهتمام بصحته ونظافته الشخصية والتواصل مع الوزارة بشكل مباشر للإبلاغ عن أي أعراض خلال الاختبارات.
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