شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار ارتفاع حرارة الجو وشبورة بأغلب الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر اليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس غائم جزئى، ومائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة وطقس غائم جزئى وطقس معتدل على السواحل الشمالية .

كما يتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد شبورة وطقس مشمس مائل للحرارة ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية يكون لطيف على شمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

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و شهد أمس الأربعاء، ارتفاع طفيف درجات الحرارة ، حيث ظهرت الشبورة المائية صباحا وساد طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى ، كما شهدت السواحل الشمالية أمطار خفيفة صباحا وطقس لطيف مشمس، وكان الطقس معتدل على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد .