شبورة ورياح وفرص تلوث مرتفعة.. "البيئة" تكشف تنبؤات جودة الهواء اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم الخميس، على مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

الخميس

القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء سيئة على شرق القاهرة ومتوسطة على جميع باقي مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات وخاصة ليلا بسبب التهوية الحرجة، وتنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحا.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.3 متر في الثانية إلى 8.6 متر في الثانية.

الدلتا

تكون حالة الهواء سيئة على (دمياط – كفرالشيخ)، ومتوسطة على (شبين الكوم - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

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وتترواح سرعة الرياح من 0.2 متر في الثانية إلى 8.1 متر في الثانية.

الصعيد

تكون حالة الهواء سيئة على (الأقصر – قنا)، ومتوسطة على (الفيوم – بني سويف – أسيوط – أسوان - المنيا - سوهاج)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، وتنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.2 متر في الثانية إلى 7 أمتار في الثانية.

الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء سيئة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة في الليل بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما تنخفض الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.7 متر في الثانية إلى 6.2 متر في الثانية.

القناة وسيناء

تكون حالة الهواء متوسطة على جنوب سيناء، وسيئة على (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس - شمال سيناء)، وتساعد العوامل الجوية على تركيز الملوثات خاصة ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة.

وتتراوح سرعة الرياح من 0.3 متر في الثانية إلى 8.8 متر في الثانية.