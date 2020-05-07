توجيه الرئيس السيسي باستمرار جهود التنمية الشاملة بسيناء أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة، الصادرة صباح اليوم الخميس، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس باستمرار جهود التنمية الشاملة بسيناء، كما تناولت باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي التي تهم المواطن المصري.

ففي صفحتها الأولى وتحت عنوان "زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية وتوفير فرص العمل للشباب في سيناء"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء من خلال الاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية التي ستسهم في إعادة تنظيم السكن بالمنطقة في إطار التخطيط العمراني الذي تقوم به الدولة بشكل مدروس ومكتمل الخدمات فضلا عن زيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء وتوفير فرص العمل للشباب.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي ضم أيضا كلا من مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ومحافظ شمال سيناء رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء، خاصة إقامة التجمعات البدوية السكنية، وكذا تطوير بحيرة البردويل، لتنمية واستغلال ثروتها السمكية، إلى جانب إنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين بهدف رعايتهم اجتماعيا وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

وفي صفحتها الأولى أيضا وتحت عنوان "مدبولي: الالتزام بارتداء الكمامات الطبية والتوسع في صناعتها"، ذكرت صحيفة "الأهرام" شدد الدكتور مصطفى رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الحرص على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا" في جميع قطاعات الدولة ومختلف المؤسسات الأخرى.

كما وجه مدبولي بسرعة التوسع في صناعة الكمامات الطبية على أن يتم تحديد المواصفات الخاصة بالكمامات المستدامة واعتماها من جانب الجهات المختصة .. مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق مع المصانع على الفور، لسرعة تخصيص خطوط إنتاج لها في اقرب وقت ممكن.

وأضافت "الأهرام" أن رئيس مجلس الوزراء اطمأن، خلال اجتماعه، أمس مع الوزراء والمسئولين المعنيين بمتابعة الموقف الطبي الحالي بشأن مجابهة "كورونا" على توافر المستلزمات الطبية وجميع احتياجات مختلف المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي.

كما كلف الدكتور مدبولي بالتعاقد على الأمصال الخاصة بالأنفلونزا الموسمية، لتكون متوافرة مع بداية موسم الشتاء المقبل، وذلك في إطار نهج الحكومة باتخاذ الخطوات الاستباقية لتجنب وقوع أي أزمات مستقبلية .

وأشار المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أنه تم تأكيد أهمية الالتزام بارتداء الكمامة الطبية في الشوارع العامة وأماكن العمل ووسائل المواصلات العامة وخلال التسوق واتخاذها وأسلوب حياة للوقاية وتجنب الإصابة بالفيروس.

وأضاف أنه تم استعراض منظومة تلقي الشكاوى والمقترحات، حيث أشارت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إلى أن متوسط حجم الاستقبال اليومي للاتصالات على الخط الساخن 105 الخاص بخدمات قطاع الطب الوقائي التابع للوزارة بلغ 3650 مكالمة بشكل يومي في أخر أسبوع.

وتحت عنوان "الغواصة 43S. الألمانية تصل إلى قاعدة الإسكندرية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الغواصة 43S. من طراز ( 209/1400) ألمانية الصنع وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، قادمة من ميناء " كيل " الألمانية بعد أن أبحرت 7800 كم خلال 20 يوما بطاقمها المصري، وهي الغواصة الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها مصر فى 2014، تعزيزا لقدراتها الدفاعية وكفاءتها القتالية ، ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط .

وأضافت الصحيفة أن "43S." تعد مع مثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، وهو ما سيسهم في رفع تصنيفها عالميا، وقد تم تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي وفقا لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، بعدما تم تدشينها في مايو 2019.

وأكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، في كلمته خلال الاحتفال بوصول الغواصة إلى القاعدة، أن القوات البحرية ستظل على العهد دائما في حماية حدود مصر وسواحلها ومصالحها الاقتصادية، موجها الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية.

وفي الشأن الاقتصادي وتحت عنوان "2ر4 مليار جنيه أرباح البورصة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة حقق أمس 2ر4 مليار جنيه أرباحا بعد تداولات بقيم مرتفعة 920 مليون جنيه.

ونقلت الصحيفة عن أيمن فودة خبير أسواق المال قوله إن المؤشرات الرئيسية اختتمت تداولات الأربعاء على صعود جماعي للجلسة الثانية بعد جلستي تراجع لينهي الرئيسي على ارتفاع ب 04ر1 % عند 10293 نقطة بدعم من تحول المؤسسات الأجنبية للشراء مع المؤسسات المحلية على قياديات المؤشر والتجاري الذي ارتفع بـ53را% عند 63 جنيها.، وبأعلى قيم تداول تجاوزت ثلث القيمة الإجمالية لتداولات السوق.

وعن امتحانات الثانوية العامة، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكد أن مطالبات البعض بإلغاء امتحانات الثانوية العامة أو تأجيلها سيكون له عواقب وخيمة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء أمس خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة لمناقشة موازنة قطاع التعليم.

وأشار وزير التعليم إلى أن عدد الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات يبلغ 104 مليون طالب سيؤدون الامتحانات على مدار 20 يوما ، موضحا أن تكلفة التعقيم والإجراءات الوقائية والاحترازية خلال تلك الفترة ستبلغ 950 مليون جنيه ، وأكد أن التخوفات من إجراء الامتحانات في اللجان سيتم تداركها .

وعن فيروس "كورونا المستجد"، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "السعودية تسمح لجميع الوافدين بالعودة إلى بلدانهم"، أن

وزارة الداخلية السعودية أعلنت عن إتاحة التسجيل وبشكل استثنائي لجميع الجنسيات في مبادرة "عودة " التي أطلقتها مؤخرا، وذلك لمن يرغب من المقيمين للسفر جوا لبلدانهم.

في الوقت نفسه كشف وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن المعدل العالمي للوفيات بالفيروس 7% وهو أكثر بعشرة أضعاف من المعدل بالمملكة البالغ 7ر0% لكنه حذر من أن خطر الوباء لا يزال قائما، داعيا إلى التقيد بالإجراءات الوقائية الضرورية من الفيروس.

وتحت عنوان "الصين: لا تحقيق دوليا حول لكورونا قبل التخلص من الجائحة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الصين شددت على معارضتها إجراء تحقيق، دولي في تفشي فيروس كورونا قبل أن يتخلص العالم من تلك الجائحة التي أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص حتى الآن.

ونقلت الصحيفة عن سفير الصين لدى الأمم المتحدة شن جو قوله أمس "إن بلاده ترفض فتح تحقيق دولي بشأن مصدر فيروس كورونا ، فى وقت يواصل فيه الوباء التفشي ومعه الاتهامات الأمريكية بحق بكين".

وأوضح جو ، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو "الأولوية هي التركيز على مكافحة الوباء حتى الانتصار النهائي .. لا وقت أمامنا لنضيعه فيما ننقذ الأرواح ".

في الوقت نفسه قالت وزارة الخارجية الصينية امس أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" عن تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني "لأنه لا يملكها".