تجديد حبس مدير مخزن بتهمة حيازة مواد غذائية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس مدير مخزن 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بحيازة مواد غذائية مجهولة المخزن.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ضبطت مسئول مخزن مواد غذائية، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل المخزن على ( 10 طن زيت طعام- 1 طن طحينة- 600 كيلو جرام زيت حار) جميعها مجهولة المصدر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.