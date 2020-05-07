أخبار مصر | إحدى العائدات من أمريكا: "شكرًا وزارة السياحة على الاستجابة" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إحدى العائدات من أمريكا: "شكرًا وزارة السياحة على الاستجابة" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية على فيديو لإحدى العائدات من أمريكا يوم 3 مايو إلى الحجر الصحي في مرسى علم وهي تسجل شكرها لوزارة السياحة والآثار.

وانتشر للسيدة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تناشد فيه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بسرعة إنقاذهم من وضعهم المتردي في الفندق المقرر حجرهم فيه.

وكان المصريين العائدين من واشنطن والذين تم تطبيق الحجر الصحي عليهم بأحد فنادق الغردقة، قد تصاعدت شكواهم من خدمات الفندق المتردية، وعلى الفور -حسب بيان الوزارة- وبعد التأكد من جدية الشكوى تم التوجيه الي غرفة المنشئات الفندقية وقطاع مراقبة المنشآت السياحية والفندقية لتوفير فندق آخر بديل بشكل فوري وتم نقل النزلاء إليه.

وعلمت الخليج 365 من مصادر لها داخل الوزارة، أن هناك عقوبات تنتظر الفندق الأول والذي كان مرشحًا بالبداية لإقامة المصريين العائدين من الخارج، وذلك لعدم تطبيقه اشتراطات الوزارة في استقبال وإقامة وإعاشة العائدين.

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وحرصت السيدة اليوم وبعد انتقالها إلى فندق آخر هي وكل الذين كانوا في الفندق الأول على بث فيديو جديد تسجل فيها شكرها على حد وصفها للوزارة على سعة الاستجابة.

يذكر أن الخليج 365 كانت قد نشرت مقاطع فيديو بشهادة العائدين بعد نقلهم إلى الفندق الآخر، حيث تم استقبالهم بشكل جيد وتوفير كافة متطلباتهم، حسب ما نقلت الفيديوهات.

وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان رسمي لها، أنه في إطار التعاون والتنسيق وتكامل الجهود بين الوزارات لمتابعة جهود اعادة العالقين المصريين بالخارج ضمن استراتيجية الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، قد تلقت وزارتي الهجرة والسياحة والآثار، عددًا من الاستفسارات والشكاوي من المواطنين العائدين من رحلة واشنطن بتاريخ ٣ مايو الجاري، ذكروا فيها عدم ملائمة الفندق المخصص لإقامتهم في الحجر الصحي لمدة ١٤ يوم بمدينة مرسي علم.

وبالتنسيق بين الوزارتين تم على الفور التأكد من جدية الشكوى تم التوجيه الي غرفة المنشئات الفندقية وقطاع مراقبة المنشآت السياحية والفندقية لتوفير فندق آخر بديل بشكل فوري وتم نقل النزلاء إليه وذلك في إطار حرص الدولة علي توفير إقامة مناسبة للمصريين العائدين أثناء فترة الحجر الصحي لهم مع مراعاة الاجراءات الاحترازية لمكافحة الفيروس.