شكرا لقرائتكم خبر عن «طلّع عليا سمعة وحشة».. ناصر البرنس يقاضي صناع مسلسل «البرنس» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفع الشيف ناصر البرنس دعوى قضائية ضد صناع مسلسل «البرنس»، اتهم فيها مؤلف العمل ومخرجه محمد سامي بتقديم قصة حياته في المسلسل دون استئذانه.

وقال البرنس، في فيديو عبر «فيسبوك»: «حياة رضوان البرنس تشبه نفس قصة حياتي، أنا عملت في مجال الدوكو لمدة 10 سنوات قبل التحاقي بالخدمة العسكرية، وكان المحل الخاص بي يحمل اسم البرنس أيضا كما ظهر في العمل».

أضاف: «ليس من قبيل المصادفة أن يحمل اسم ابن محمد رمضان في العمل اسم سيف على نفس اسم ابني، وأن يكون بينهما تشابها كبيرا».

وقال إن المسلسل ألحق به أضرار مادية ومعنوية، مضيفًا: «أصدقاء ابنه بيسألوه: هو أبوك أكل حق إخواته؟ ليه تطلع عليا سمعة وحشة».

وشدد «البرنس» على أنه لا يهدف من مقاضاة أسرة العمل شهرة أو خلافه لأن «ربنا كرمه من وسع»، على حد تعبيره.

واختتم: «أثق في قضاء مصر العادل، والقضية السابقة ضد الفنان محمد رمضان بعد قيامه بتصوير بعض المشاهد أمام المطعم دون اسئذان حكم فيها القضاء بالمعاينة».

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