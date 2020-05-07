شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي لـ364 مصريًا عائدًا من الخارج في مرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت فترة الحجر الصحي لـ364 من المصريين العائدين من دول البحرين وهولندا والمغرب، الخميس، بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، بعد قضاء 14 يوما في عدد من فنادق مدينة مرسي.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن فريق طبي من الحجر الصحى برئاسة الدكتور إسماعيل خلف، مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر، وقّع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين وطاقم الطائرة العائدين للتأكد من خلوهم من أي إصابات بالفيروس.

وثبت سلبية نتائج فحصهم جميعا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي التي بدأت في 21 أبريل الماضي، ومن المقرر أن يتم نقلهم من مطار مرسى علم الدولى إلى مطار القاهرة الدولي على متن رحلات داخلية.

كانت مديرية الصحة في البحر الأحمر خصصت فريقا طبىا لمتابعة الحالة الصحية للمصريين العائدين من الخارج في الفنادق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق طوال مدة الحجر.