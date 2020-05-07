شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: سد النهضة موضوع كيدي سياسي بالدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن ملف سد النهضة الإثيوبي لا يقول خطورة عن أزمة فيروس كورونا المستجدّ، مشيرًا إلى أن «كورونا» هو حادث عارض مهما طالت مدته، لكن سد النهضة سيحدث مشاكل كبيرة في أفريقيا.

أضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على فضائية «إم بي سي مصر»، الأربعاء، أنه ليس صحيحًا أن هناك فائدة كاملة للسودان من سد النهضة وضرر كامل لمصر، فالكل مضرور بما فيهم الجانب الإثيوبي نفسه.

وأوضح «الفقي» أن السودان لا يجب أن يُعادي إثيوبيا ولكن عليه اتخاذ موقف موضوعي يجعل أديس أبابا تُدرك الموقف، قائلًا: «سد النهضة موضوع كيدي سياسي بالدرجة الأولى»، موضحًا أن عنصر الوقت قد يكون له منفعة عند بدء المفاوضات بعد توقفها بسبب «كورونا».