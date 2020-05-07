شكرا لقرائتكم خبر عن توقف ضخ مياه الشرب لمدينة العريش لكسر في الخط الرئيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت عملية ضخ مياه الشرب إلى مدينة العريش بشمال سيناء، الخميس، عقب كسر في خط المياه الرئيسي المغذي للمدينة بالكيلو 17 غرب مدينة العريش.

وأكد المهندس سعيد إبراهيم بده، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، والعضو المنتدب، أنه أثناء قيام لودر بالعمل في مشروع المحاجر بجوار سوق الجملة بالكيلو 17 غرب مدينة العريش، تسبب في حدوث كسر بالخط الرئيس للمياه المغذي للمدينة بقطر«1000 مم»، ما أدى إلى توقف ضخ المياه لمدينة العريش عاصمة شمال سيناء.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة قامت بالإعداد والتجهيز لتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة في موقع الكسر بالخط الرئيس المغذي لمدينة العريش، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجلس المدينة .

وأشار إلى تجهيز سيارات فنطاس لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش خلال فترة الصيانة والإصلاح اللازمة للخط، وذلك بالتنسيق مع مجلس المدينة.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة ستواف المواطنين بتمام الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح لخط المياه وإعادة التشغيل وضخ مياه الشرب مرة أخرى إلى مدينة العريش لتوزيعها على مختلف أحياء وتجمعات المدينة وفقًا لجدول المناوبات المحدد سلفًا.

وقال إنه لطلب سيارات المياه يرجي الاتصال على رقم 125 من إي هاتف ارضي أو على الرقم 01090018320 من أي هاتف محمول، بجانب تلقى شكاوي المواطنين عبر تطبيق خدمة الواتس آب على رقم 01090018320.

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