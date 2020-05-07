شكرا لقرائتكم خبر عن تباين ردود أفعال طلاب الصف الأول الثانوى حول صعوبة امتحان الجغرافيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحان فى مادة الجغرافيا إلكترونيا بواسطة أجهزة التابلت من المنزل، وتداولت صفحات الغش الإلكترونى صورًا لعدد من أسئلة الامتحان، فيما شكلت وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحان وحل أى مشكلات قد تطرأ سواء تقنية أو بشرية.

وتباينت ردود أفعال الطلاب حول صعوبة امتحان الجغرافيا، مشيرين إلى أن الامتحان يحتاج وقتا أطول للإجابة، والتركيز الكبير فى بعض الأسئلة، فيما عبر البعض الآخر أن الامتحان بسيط ومباشر وفى مستوى الطالب المتوسط. وأوضحت غرفة عمليات الوزارة، أنه لم يتم رصد أى شكاوى تقنية أو حتى شكاوى من صعوبة الأسئلة حتى هذه اللحظة، والأمور تسير على ما يرام.

وقالت الوزارة إنه يمكن لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، أداء الامتحانات الإلكترونية، من جهاز التابلت أو أى جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواى فاى أو الشريحة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطالب بدء الامتحان فى أى وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة، ويحتسب وقت الامتحان للطالب من لحظة فتح الامتحان إلكترونيا وحتى انتهاء الوقت المخصص للمادة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الصف الثانى الثانوى الذين أدوا الامتحان فى مادة الأحياء والفلسفة والمنطق الثلاثاء، بلغ 571 ألفًا و638 طالبا، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر فى ثالث أيام امتحانات نهاية العام الدراسى 2019/2020، والتى تستمر حتى 20 مايو 2020.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن أى طالب بالصفين سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له امتحان دور ثان قبل بدء العام الدراسى الجديد.

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وحذر من أى محاولات للغش الجماعى، مؤكدًا أن حالات الغش الجماعى والإجابات المتطابقة ستنال عقابًا شديدًا.

وأضاف أن الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لكل محافظة، هى الفترة المتاح أثناءها الدخول على الامتحان من كل محافظة، ويبدأ زمن الامتحان منذ بدء الدخول عليه.