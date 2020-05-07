شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: صرف الشريحة الثالثة من مستحقات المعاشات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن أنه سيبدأ صرف مستحقات أصحاب المعاشات لأكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف اليوم الخميس، ويستمر حتى بعد غد السبت، وفقاً لخطة الصرف المعتمدة.

وتتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص سير عملية صرف معاشات شهر مايو.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى انتظام عمليات صرف المعاشات الثلاثاء في أول أيام صرف الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه فأقل.

وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى، 368 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 367 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلى 1.99 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.30 مليار جنيه.

وبالنسبة لفئة من يزيد معاشهم على 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من 10 مايو.

وفى سياق متصل، أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليا بصرف الدفعة الثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين في قطاع السياحة، وتصل إلى 24 مليونا و192 ألفًا و572 جنيها، لنحو 23 ألفا و489 عاملًا يعملون في 110 منشآت متضررة جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من كورونا.

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وأوضح أنه بذلك يصل إجمالى صرف الدفعات الأولى والثانية والثالثة من إعانات السياحة خلال أسبوعين إلى 89 مليونا و172 ألفا و465 جنيها، لنحو 79 ألفا و771 عاملا يعملون في 385 منشأة سياحية.