شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبر» تسرّح 700 من موظفيها في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت موظفة في شركة «أوبر تكنولوجيز» وموظفان سابقان إن الشركة سرحت مئات الموظفين بمكاتبها في مصر، الأربعاء، بينما تقوم الشركة بتخفيضات أوسع نطاقا في العمالة في ظل تفشي فيروس كورونا.
وقال الموظفان اللذان فقدا عملهما، الأربعاء، والموظفة التي احتفظت بعملها إنه تم إبلاغهم بتسريح حوالي 40% من الموظفين في مكاتب أوبر في مصر. وأضافوا أن العدد الإجمالي للموظفين كان يتراوح بين 650 و700.
جاء ذلك بينما أعلنت أوبر أنها ستلغي نحو 3700 وظيفة بدوام كامل عالميا وهو ما يعادل 17% من عدد موظفيها.
وامتنع متحدث باسم الشركة عن ذكر تفاصيل تسريح الموظفين في مصر لكنه قال إن التغييرات تشمل 46 دولة إجمالا.
ومصر البالغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة هي أكبر سوق في الشرق الأوسط لخدمات حجز سيارات الأجرة، وكانت ضمن أكبر 10 أسواق لأوبر عالميا.
واتخذت مصر سلسلة إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منها حظر التجول ليلا وإغلاق المدارس والمساجد.
غير أن السلطات لم تصل إلى حد فرض العزل العام وظلت سيارات الأجرة تعمل خلال النهار.
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