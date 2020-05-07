شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل رحلة قادمة من تشاد وغانا تقل مصريين عالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بمطار مرسى علم الدولى، إنه حسب جدول رحلات طيران العالقين بالخارج الاستثنائية، التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران، وكذلك شركة إير كايرو المملوكة لها، من المقرر أن تصل لمطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس، رحلة طيران قادمة من دولة تشاد مرورًا بغانا.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر أن تقل الرحلة على متنها قرابة، 160 راكبا من العالقين بالخارج، مؤكدًا أنه سيتم نقلهم جميعًا عقب اتخاذ الإجراءات الوقائية، واختبارات الفحص من قبل رجال الحجر الصحى، إلى الفنادق المخصصة للحجر الصحى للعالقين بالخارج .

وأوضح المصدر، أنه من المقرر أن تصل الرحلة فى تمام الساعة 11 و55 دقيقة ظهرا، وأن هناك استعدادات مكثفة من قبل الجهات المختلفة المشاركة فى عملية استقبال رحلات العالقين لاستقبالهم، وإنهاء إجراءات وصولهم لنقلهم للفنادق المخصصة كحجر صحى. كما أكد المصدر، أن لم يتم تحديد موعد وصول الرحلة حتى الآن.

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كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، رحلة طيران جديدة لعالقين مصريين بالخارج، قادمة من الهند، تقل على متنها 104 ركابا، ضمن الرحلات الاستثنائية التى اطلقتها الشركة الوطنية مصر للطيران، لعودة العالقين بالخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتبين أن رحلة الطيران التى وصلت من الهند تحمل رقمms2969، تقل على متنها 104 ركابا من المصريين من العالقين بالهند، فور وصولهم قامت الخدمات الأرضية بمطار مرسى علم بتوجيه معدات الخدمات للطائرة وقام رجال الطب الوقائى بالبدأ فى عملية التعقيم المتبعة للركاب.