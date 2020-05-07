شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان اللغة الثانية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى اليوم الخميس، طلاب الصف الثانى الثانوى العام، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، إلكترونيا على التابلت من المنازل، وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشرhttps://stream.moe.gov.eg/ ، ويؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوىأثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالى: https://thaneduone.emis.gov.eg/attend-complain.

Advertisements

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، الاختبار على مجموعتين، فى المجموعة الأولى (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) والمجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، حيث تستهدف الوزارة قرابة 573 ألف طالب وطالبة فى الصف الأول الثانوى فى الامتحان الإلكترونية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش، حيث أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.

وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشترى بحثًا أو شاركفى الغش الجماعى سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم على التليجرام كما أننا معكم على الفيس والواتس".