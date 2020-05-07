شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يؤيدون الاستفادة من الأصول غير المستغلة لمواجهة تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول الاستفادة من الأصول غير المستغلة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، فى سؤال بعنوان: هل تؤيد تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ؟

وجاءت النتيجة كالتالى: غالبية القراء بنسبة :84 % أجابوا بنعم، معلنين تأييدهم لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة لمواجهة فيروس كورونا.

فى حين أجاب 16% فقط من المشاركين فى الاستطلاع بـ" لا" معلنين رفضهم للأمر.

وكان النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد تقدم بسؤال بشأن الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة، لافتا إلى أنه سبق وأن طالب بهذه الأمر على مدار الانعقاد السابقة أكثر من مرة، وذلك حرصا على تعظيم الاستفادة من هذه الأصول المهدرة، ومنع التعديات عليها، وفى نفس الوقت لعمل إحلال وتجديد وتطوير للمنشآت والهيئات التى تمتلك أصول غير مستغلة فى الوقت الذى تواصل نزيف الخسائر.

وشدد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية أن يتم وضع خطة عاجلة بجدول زمنى للانتهاء من عمليات الحصر لكافة الأصول، على أن يتم البدء فى كيفية الاستفادة منها، سواء من خلال إعادة الاستخدام بشكل مباشر، أو استغلالها فى عمليات الإحلال والتطوير لبعض الهيئات والشركات التى تتكبد خسائر كبيرة فى الوقت الذى تمتلك أصول تدر لها ملايين الجنيهات فى حال حسن استغلالها.

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وأشار الفقى، إلى أن أول خطوة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول إنشاء قاعدة بيانات دقيقة بها، من خلال الوقوف على حالتها لطبيعية، ومنع التعديات على بعضها، ويتم وضع أكثر من مقترح بشأن كيفية الاستفادة من هذه الأصول، وهل يمكن الاستفادة بها بشكل مباشر فى صورتها القائمة، أو من خلال الاستفادة منها من خلال حق الانتفاع لهذه الجهات، شريطة أن يتم توجيه هذه الأموال التى تدرها للتطوير ووقف نزيف بعض القطاعات والهيئات الخاسرة والشركات التى تكبد الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات سنويا بسبب تراكم الديون.