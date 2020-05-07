شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آليات تقييم وإرسال الأبحاث بجامعة حلوان × 10 قرارات لمجلس الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس جامعة حلوان آليات تقييم وإرسال الأبحاث الطلابية وتطبيق قواعد الكنترول لفرق النقل للعام الجامعي 2019-2020، ويرصد الخليج 365 أبرز 10 قرارات هامة وهى..

1- تحدد كل كلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية شروط ومعايير العمل البحثي، ويتم إعلان ذلك للطلاب بحد أقصى يوم الخميس الموافق 7 مايو 2020، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

2- تقوم كل كلية/ عضو هيئة التدريس، بالتواصل مع الطلاب لتوضيح طريقة إرسال الأبحاث عبر البريد الإلكتروني، سواء من خلال قيام الكلية/عضو هيئة التدريس، بإنشاء بريد إلكتروني لهذا الغرض، أو إنشاء بريد إلكتروني مؤسسي/ موقع إلكتروني مؤمن، من خلال مركز الحساب العلمي بالجامعة في حالة الأعداد الكبيرة.

3- تقوم الكلية/ الأقسام العلمية/ البرامج، بإعلان إطار إسترشادى لتعريف الطلاب بالخطوات الإجرائية لعمل المشروع البحثي وكيفية إنجازه.

4- يمكن تقديم الأبحاث بصورة فردية أو جماعية بحد أقصى 5 طلاب في البحث الواحد، على أن يظهر دور كل طالب في الأبحاث الجماعية.

Advertisements

5- يتم استقبال الأبحاث الطلابية في الفترة من 31 مايو حتى 21 يونيو 2020.

6- يراعى في تقييم الأبحاث الدقة وعدم قبول أي بحث إذا ثبت اقتباسه أو نقله من مصادر أو رسائل أخرى سواء كليا أو جزئيا.

7- يتم تقديم بحث واحد عن كل مقرر حتى لو تعدد الأساتذة الذين يقومون بتدريسه.

8- يسمح للطالب/ الطلاب بتقديم تظلم من نتيجة تقييم البحث خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك للطلاب الراسبين في البحث.



9- يتم حصر الطلاب الذين لم يرسلوا أبحاثهم، ويتم عمل قائمة بهم وإبلاغهم من خلال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمختلف الوسائل المتاحة، وفى حالة عدم تقدم الطالب بعمل بحثي يمنح فرصة أخرى واحدة مع الطلاب المتقدمين للمرة الثانية.

10- يعامل الطالب المعتذر عن مقررات العام الماضي بالكامل، أو الفصل الدراسي الثاني بالكامل، معاملة الطالب المستجد.