شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء الإسكندرية": تسجل 100% تحصيل خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عبد العليم نائب رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للشئون التجارية ، أن إدارة التحصيل بالشركة تعمل بكامل طاقتها رغم الأزمة التى تمر بها البلاد و تمكنت من تسجيل أعلى معدلات تحصيل خلال شهرى مارس و رغم الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا ، و وفقا لتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الشركة القابضة للكهرباء.

و أضاف عبد العليم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن نسب التحصيل خلال شهر أبريل بلغت 100% و فى مارس بلغت 99% ،لافتاً إلى أن العاملين بإدارة التحصيل حرصين على الالتزام بعملهم لإدراكهم أن تحصيل فواتير الاستهلاك أمر لا غنى عنه لأنه يعتبر المورد الوحيد لقطاع الكهرباء.

و أشار عبد العليم ، إلى أن الشركة حريصة على سلامة جميع العاملين بها بشكل عام و الذين يتطلب عملهم الاختلاط المباشر مع الجمهور بشكل خاص ، مشيرا إلى أنه تم توفير الكمامات و المواد المطهرة اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد على جميع العاملين و خاصة العاملين بإدارات الكشف و التحصيل.

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وكان الدكتور خالد الدستاوى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، أكد أن التزام المواطنين لسداد فواتير استهلاك الكهرباء يضمن استقرار وصول التغذية الكهربائية لجميع المواطنين ، موكدا أن ما يتم تحصيله من فواتير تستغل فى عمل الصيانات الدورية لمحطات توليد الكهرباء و تكلفة إنتاج الطاقة و صرف رواتب العاملين بالقطاع.

وأوضح الدستاوى فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أن هناك تعليمات مشدده لرؤساء شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية بتقديم كافة التسهيلات و التيسير على المواطنين ليتمكنوا من سداد فواتير الكهرباء ، موضحا أن الدولة تمر بظروف استثنائية حرجة تتطلب وقوف الجميع جنبا إلى جنب لتجاوز الأزمة.