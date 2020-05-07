خلال ساعات.. الحكومة تحدد مواعيد حظر الـ15 يوما القادمة وتوقعات بهذا القرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
تعقد الحكومة، صباح اليوم، اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وسيناقش الاجتماع القرارات الجديدة الخاصة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد للخمسة عشر يومًا المقبلة، وتحديدا مواعيد الحظر.
وقالت مصادر حكومية لمصراوي إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي لإعلان القرارات الجديدة.
وفي مداخلة هاتفية أمس، قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع لجنة إدارة الأزمات الذي عقد أمس الأربعاء، ناقش الوضع والتوصيات فيما يخص الأسبوعين المقبلين وسيعلنه رئيس الوزراء، الخميس.
وتوقع الإبقاء على موعد ساعات الحظر التي بدأت منذ بداية شهر رمضان كما هي، مشيرا إلى أنه "ستكون هناك وقفة أخرى قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، لتحديد الموقف وفقا لعدد الإصابات".
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