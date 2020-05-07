أخبار مصر | عودة المدارس والخوف من الموجة الثانية.. الصين فعلتها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عودة المدارس والخوف من الموجة الثانية.. الصين فعلتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت الصين أبوابها عن الحياة بعد أن ولد فيها فيروس كورونا المستجد بمدينة ووهان، فى ديسمبر من العام المنصرم، ليتحول إلى جائحة تتفشى فى كل بقاع الأرض، فقد فرضت إجراءاتها الإحترازية، فقد عزلت المدن وفرض حظر التجوال فى شوارعها، وأوقفت رحلات، وأغلقت المدارس حفاظًا على روح الأجيال الجديدة، إلا أنه مؤخرًا فقد خففت الدول إجراءاتها لتعلن عودة المدرس فى بعض الدول.

1- الصين وبعد الإغلاق الكامل التي شهدته الصين، فقد فتحت أبوابها مرة آخرى للطلاب، 121 مؤسسة تعليمية أبوابها في المدينة، والتي اقتصرت على الصفوف الثانوية العامة فقط، وتعتبر تلك الخطوة مهمة بسبب أن هؤلاء الطلاب مقبلين على الدراسة في الجامعة ومؤسسات التعليم العالي لكن هذا الرجوع كان بشروط تتمثل في إرتداء الكمامات داخل الفصل، واخضاع لفحص حراري عند الدخول، في إجراء وقائي للتأكد من سلامتهم، ومن جانبه قامت الحكومة بتعقيم المؤسسات التعليمية وكافة الفصول، كما تم الإبقاء على مسافة الأمان بين الطاولات.

كما فتحت بعض المدارس الإبتدائية فى مدينة هانغزو زيجيانغ شرقي الصين، ليكون الشرط الأول أن يرتدي الطلاب قبعات، مزودة بشرائط جانبية، لتنبيههم بضرورة التباعد عن بعضهم البعض، وتكون المساحة بينهم متر على الأقل، إلا أن الخوف يتزايد أن تكون هناك انتكاسة ثانية بعدما فتحت الأبواب مرة ثانية، ليعيش الكثير تحت تهديد الموجة الثانية.

2- ألمانيا قررت ألمانيا، والتى تعد من أكثر الدول تضررًا، أن ترفع إجراءات الحظر المفروض على سكانها، وأعلنت الحكومة أن هناك استعداد لإرجاع الحياة بشكل تدريجى، بداية من فتح كل المحلات التجارية والمدارس واسترجاع دوري كرة القدم، والتى تم فتحها بداية من 20 إبريل الماضي. 3- فرنسا Advertisements قال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أنه من المقرر أن تنهي فرنسا العزل العام في 11 مايو المقبل، والتى يتم من خلالها، فتح المدارس الابتدائية والتى تكون ابتداء من يوم 11 مايو، وليتم استئناف المدارس الثانوية تدريجيا ابتداء من 18 من الشهر نفسه. 4- البرتغال تبدأ البرتغال برفع الحظر تدريجيًا، بعدما غلق دام لمدة شهر ونصف، والتى حظرت فيها التجمعات لأكثر من 10 أشخاص، لتقرر الحكومة عودة ّ المدارس خلال فى 15 مايو الجاري، لاستئناف بعض الدروس لطلاب الصفوف الثانوية، وسيبقى التعليم عن بعد مستمرًّا حتى نهاية العام الدراسي بالنسبة إلى المدارس الابتدائيّة والتكميلية.