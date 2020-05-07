أخبار مصر | غائم وشبورة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر غائم وشبورة.. الأرصاد تكشف عن طقس اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الخميس نهارًا

غائم جزئي، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.

شبورة، غائم جزئي، طقس معتدل على السواحل الشمالية.

شبورة، مشمس، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد.

مشمس، حار على جنوب الصعيد.

طقس الأربعاء ليلًا

طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

شبورة مائية صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على الصحراء الجوية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 17 والعظمى 32

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 28

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درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 30

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 16 والعظمى 30

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 21 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 23 والعظمى 35

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 23 والعظمى 36

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 22 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 26