شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة التعليم»: «الاختبارات الإلكترونية» تتفق مع استراتيجية عمل الهيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الاختبارات الإلكترونية «عن بُعد» بالنسبة لمؤسسات التعليم العالى وقبل الجامعى تتضمنها استراتيجية عمل الهيئة التي تحدد بشكل واضح أن أي اختبارات بغض النظر عن الوسيلة التي تقدم من خلالها «مباشرة أو عن بعد، نظرية أو عملية» تعتمد بالأساس على مناهج تعليمية محددة تم تدريسها باستخدام استراتيجيات تعليم وتعلم مناسبة، وأنه يجب أن يتوافر لها مبدأ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص وملاءمة الدرجات الموضوعة وملاءمة وقت الامتحان ووضوح الامتحان ولغته وعدالة التصحيح.

وفى تصريحات صحفية لها، الأربعاء، أوضحت «يوهانسن» أن مستجدات العصر والتطور الهائل في وسائل التواصل وبرامج التعليم والتعلم ستجعل من الضرورى التوسع في اسـتخدام أنمـاط غيـر تقليديـة تعظـم عمليـة الـتعلم المعتمـدة علـى الطالـب، وبالتالى أصبح التقويم الإلكترونى «عن بعد» ضرورة، ويجب أن توضع له القواعد التي نضمن بها تقليل حالات الغش وضمان المصداقية والنزاهة وتغيير نمط الامتحان الذي يعتمد على الحفظ والتذكر والاسترجاع، إلى قياس مهارات تفكير عليا مثل التطبيق والتحليل والتقويم والإبداع.

وهناك وسائل جديدة يمكن الاعتماد عليها، مثل البصمة الإلكترونية، والاعتماد على أساليب تقويم أخرى مثل ملف الإنجاز الإلكترونى، حيث إن تغيير أنماط التقويم والامتحانات وإجراء الكثير منها إلكترونيا سيصبح جزءا من الأنماط غير التقليدية التي لها فوائدها الكبرى في البلدان التي أخذت بها مبكرا، خاصة فيما يتعلق بتنمية مهارات المتعلم على البحث وحــــل المشـكلات، وتنفيـذ المشـروعات، ومهارات التفكير العليا ومهارات العـرض، وخلافه.

وأشارت رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى أن معايير الجودة في العالم كله ستتغير لتتوافق مع كثير من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وسوف تزيد نسبة الأنمـاط غيـر التقليديـة في التعليم والتعلم ليصبح لها وزن أكبر دون الاستغناء عن التعليم المباشر وفق قواعد ورؤى جديدة من حيث الوقت وبرامج التعليم. وفيما يتعلق بما يمكن أن يساهم به التعليم والتعلم عن بعد من حل لبعض المشكلات التي تواجه التعليم بنمطه التقليدى، قالت: «إننا لن نبدأ من الصفر، وقد دارت العجلة فعليا، وإن القيادة السياسية كانت لها رؤيتها المستقبلية الثاقبة من خلال رؤية مصر 2030، وضرورة تحديث كل مؤسسات الدولة وفق رؤى هيكلية وفنية متطورة».

واختتمت الدكتوره يوهانسن عيد تصريحاتها بالتأكيد على أنه يجب الالتزام بمعايير الجودة في التعلم عن بعد، لضمان أن البرامج المعتمدة للتعليم والتعلم عن بعد تكون قادرة فعليا على الوفاء والالتزام بالمعايير التي تعمل الهيئة من خلالها، وهى في مجملها خلاصة المعايير الدولية المعمول بها في أعرق أنظمة التعليم في العالم.

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