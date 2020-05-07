شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد سير العمل والإجراءات الاحترازية بـ«القاهرة الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بزيارة مفاجئة لمدينة القاهرة الجديدة، تفقد خلالها سير العمل بمركز خدمة المواطنين بالتجمع الخامس، والمركز التكنولوجى بالتجمع الثالث، وتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة العاملين والعملاء المترددين على المركز، وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

واستمع الوزير لمطالب بعض المواطنين المترددين على جهاز التجمع الثالث، وشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الجميع.

وأكد أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، انتظام العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمدينة، والتزام العاملين والعملاء بارتداء الكمامات، والالتزام بمسافات التباعد، التي تضمن سلامتهم من الإصابة بالفيروس.

كما تفقد الوزير الأعمال الجارى تنفيذها بمحور «العبور» الرابط بين طريقى التسعين الجنوبى والعين السخنة القديم، والذى يُعد من أهم المحاور بالمدينة، حيث يخدم المنطقة الصناعية التي تضم أكثر من 1400 مصنع، والعديد من المناطق السكنية، التي تضم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية، بمشروعات الإسكان المختلفة، ومنها دار مصر وسكن مصر، بالإضافة إلى مناطق إسكان الجمعيات.

كما تفقد الوزير أعمال تطوير الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمختلف المشروعات بالمدينة.

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