شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة يتوقع ارتفاع المعدل اليومي لإصابات «كورونا» إلى 400 حالة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ارتفاع عدد المصابين بفيورس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن يصل معدل الإصابات اليومي إلى 400 حالة.

وقال المتحدث في تصريحات لقناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، إن الحكومة ووزارة الصحة والسكان مستعدة للتعامل مع أي زيادة في الإصابات، مشيرًا إلى وجود 50 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.

أضاف المتحدث أن نسب الشفاء من الفيروس مرتفعة في مصر، إذ وصل عددهم في آخر حصيلة لوزارة الصحة إلى 1815 حالة تعافي تام، فضلًا عن تحول نتائج الكشف من إيجابية إلى سلبية لدى 2314 حالة.

وأشاد المتحدث بتجرية مصر في عزل الشباب المصابين بمرض «كوفيد 19» في المدن الجامعية ونزل الشباب، مؤكدًا أنها تضمن سرعة تعافي المصابين بسبب العامل النفسي والبعد عن رهبة المسشتشفيات.

وشدد المتحدث على توفر الأجهزة والمستلزمات الطبية في المستشفيات، نافيًا وجود أي نقص لدى المستشفيات، مؤكدًا أن أجهزة التنفس الصناعي متوفرة، والقدرة الاستيعابية عالية في المستشفيات والمدن الجامعية.

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