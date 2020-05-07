شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطالب مديري مستشفيات العزل بالتوسع في علاج «البلازما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة الصحة والسكان تجارب علاج فيروس كورونا المستجد، باستخدام البلازما التى يتم استخلاصها من المتعافين، ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مديرى مستشفيات العزل، بالبروتوكول العلاجى بالبلازما على الحالات الحرجة، مع الالتزام بالبروتوكولات العلاجية الموحدة المقررة وفقا لمنظمة الصحة العالمية مع باقى الحالات.

كما وجهت بضرورة متابعة التحديثات الخاصة بالعلاج بالبلازما والتى تشير نتائجه الأولية إلى نجاح التجربة، على أن يتم التوسع فيها خلال الأيام المقبلة، على أن يتم إعلان كافة النتائج الخاصة بها الفترة المقبلة بعد التأكد من النتائج وتأثيرها على المرضى أصحاب الحالات الحرجة، وبعد التأكد الكامل من تأثيرات استخدام الأجسام المضادة من المتعافين حتى تكون النتائج كاملة.

وقالت وزارة الصحة، فى بيان، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، اللازمة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وكانت الوزارة أعلنت، مساء الثلاثاء، عن خروج 98 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، بينهم أجنبى، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 1730 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد- 19) ارتفع ليصبح 2224 حالة، من ضمنهم الـ 1730 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 388 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.

وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأول، هو 7201 حالة من ضمنهم 1730 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و452 حالة وفاة.

وفى الإسماعيلية، أعلن مسؤول بمديرية الصحة، خروج 5 حالات بعد شفائها، منهم 4 حالات بمنطقة عزبة اللبن بالتل الكبير، وحالة بمنطقة أرض الجمعيات بمدينة الإسماعيلية، إلى جانب خروج 11 حالة من مقر بيت الشباب الدولى بالمدينة بعد تمام شفائهم.

Advertisements

ورفع مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، العزل الطبى والأمنى المفروض على منطقة عزبة اللبن، بعد انتهاء فترة العزل، وخروج المصابين بالمنطقة من مستشفى العزل بأبوخليفة.

وأصدرت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، قرارا بإجراء تحاليل سريعة لأطقم التمريض والأطباء بشكل دورى كإجراء احترازى وخاصة فى مقار عزل الحالات المشتبه بها بالمستشفى الجامعى، فيما كلفت بتوفير الرعاية الكاملة للأطقم الطبية المخالطة لحالة كورونا اكتشفت قبل أسبوع.

وفى القليوبية، أعلن مستشفى قها للعزل تعافى 4 حالات بينهم 3 أطباء بعد سلبية عينات التحاليل الخاصة بهم مرتين متتاليتين.