شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يعلن موقف حظر التجوال اليوم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سيعلن موقف حظر التجوال خلال الأسبوعين المتبقيين من شهر رمضان، الخميس.

أضاف المتحدث في تصريحات لقناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا اجتمعت اليوم، ورفعت توصياتها إلى الحكومة، وسيجتمع مجلس الوزراء، الخميس، لإعلان النتيجة.

وتوقع المتحدث استمرار ساعات سريان حظر التجوال دون تغيير، مرجحًا الاستمرار في الوضع الراهن حتى نهاية شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الحكومة ستكون لها وقفة قبل عيد الفطر لمراجعة الموقف.

ونفى المتحدث اتجاه الحكومة لإعادة فتح المطاعم بكامل طاقتها والمقاهي والأندية خلال رمضان، مؤكدًا أن الحكومة لا تتخذ أي قرار دون دراسة، وأن قرار تخفيف الحظر ليبدأ من التاسعة مساء خضع لدراسات عديدة.

وأكد المتحدث أن الحديث عن الوضع بعد عيد الفطر سابق لأوانه، وأن الحكومة ستحدد الموقف قبل العيد بيومين أو بـ3 أيام، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إجراء الامتحانات بأقصى الدرجات الاحترازية لمنع انتشار العدوى.

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