شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة النيل تستضيف «العريان» للحديث عن الاقتصاد بعد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف جامعة النيل الأهلية، التاسعة مساء الخميس، وعبر البث الحى المباشر من خلال صفحتها على موقع فيس بوك، خبير الاقتصاد العالمى د. محمد العريان، الذى يعتبر أحد أهم المحللين الاقتصاديين والماليين فى العالم، حيث شغل العديد من المناصب المرموقة.

وخلال اللقاء، يتحدث العريان عن «آليات إدارة الاقتصاد العالمى بعد فيروس كورونا»، حيث يتناول التداعيات الاقتصادية العالمية التى سيواجهها العالم جراء انتشار الفيروس.

ويأتى هذا اللقاء ضمن الأدوار الاجتماعية والتوعوية التى تقوم بها جامعة النيل الأهلية فى خدمة المجتمع المحلى والإقليمى، ومن منطلق المسؤولية خلال الأحداث التى تمر بها مصر والعالم، فى محاولة لتحليل المشهد الاقتصادى المحلى والعالمى وتداعيات ما بعد وباء كورونا.

وقال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن هذه المحاضرة هى الثالثة التى تقدمها الجامعة خلال الموسم الثقافى الحالى، وتأتى استكمالا للحوار فى هذه القضايا الهامة بعد محاضرة د. محمود محى الدين، نائب رئيس البنك الدولى السابق، عن تداعيات كورونا الاقتصادية على المستوى الإقليمى والمحلى، والمحاضرة الثانية التى قدمها الدكتور عادل اللبان، المدير التنفيذى للبنك الأهلى المتحد بالبحرين.