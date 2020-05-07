شكرا لقرائتكم خبر عن من «كورونا» إلى «الدمايطة»: لا احتفال بالعيد القومي.. وتأجيل افتتاح المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، قرارا بإلغاء الاحتفالات بعيد المحافظة القومى، وذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الحالية، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقررت ميخائيل أيضا إرجاء جميع افتتاحات المشروعات التي نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية والموضوعة ضمن برنامج احتفالات عيد دمياط القومى، لافتة لانضمام ما يقرب من ٦٠ مشروعا تم تنفيذها خلال هذا العام بجميع القطاعات، وذلك في ضوء خطة المحافظة التنموية التي عزمت استكمالها وفقاً لاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠ بإجمالى تكلفة يصل إلى مليار و798 مليون جنيه، كما نوهت إلى أنه تم إرجاء الافتتاحات للمشروعات التي كان من المقرر إطلاق إشارة البدء لها خلال عيد دمياط القومى، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن تلك المشروعات تشمل: في قطاع التعليم، أعمال الإحلال الكلى والجزئى لعدد من المدارس، وإنشاء أخرى.

وشمل قطاع الإسكان والأسواق الحضارية افتتاح مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين برأس البر، حيث تعد آخر المناطق العشوائية بدمياط لتصبح المحافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة وافتتاح السوق الحضارية برأس البر، وجار الانتهاء من سوق ٥١ برأس البر وإنشاء ٥ عمارات إسكان اجتماعى بأرض الصهاريج بمدينة عزبة البرج وإنشاء ٣ عمارات إسكان اجتماعى بشطا، فضلا عن وضع حجر الأساس لعمارتين سكنيتين رقمى ٤،١ للأسر الأولى بالرعاية بمدينة عزبة البرج وإنشاء عمارة سكنية بأم العلا بفارسكور. بالإضافة إلى مشروعات في قطاع الصحة، والشرب والصرف الصحى، والشباب والرياضة، والكهرباء.