شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 115 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يتفقد مجزر «15 مايو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأربعاء، أعمال التشغيل التجريبى لمجزر 15 مايو نصف الآلى، بعد تطويره واستكمال الأعمال به بتكلفة 115 مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحه.

وقال «عبدالعال» في تصريحات، الأربعاء، إن مجزر 15 مايو هو ثانى مجزر بالمنطقة الجنوبية وسيؤدى افتتاحه إلى تخفيف الضغط على مجزر البساتين والذى يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر وتتوافر به كافة الخدمات.

يذكر أن مجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداريا وعنبرين لذبح العجول والضأن ومظلتى انتظار الضأن والعجول للذبح.

ويضم خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب ١٥٠٠ رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000 متر وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية وثلاجات لحفظ اللحوم ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة.

وسيخدم مجزر 15 مايو بعد افتتاحه أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين إلى جانب مجزر البساتين الذي يخدم أحياء المعادى والبساتين والمقطم ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والسيدة زينب.

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