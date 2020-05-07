«المصري اليوم» ترصد حياة أسر أطفال الإعاقات الذهنية في زمن «كورونا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الحجر الصحى، غلق الأندية والحدائق العامة، توقف العمل بمراكز تنمية المهارات، حظر التجوال، عدم مقابلة الأصدقاء، البقاء فى المنزل فترات طويلة.. تلك هى ملامح الحياة التى فرضتها جائحة كورونا على أُسر كثيرة فى مصر والعالم، لكن العائلات التى تضم بين أفرادها أطفالاً من أصحاب الإعاقات الذهنية الخفيفة أو المركبة يعانون بدرجة أكبر، بسبب توقف الأنشطة وبرامج التأهيل والدراسة، وحرمانهم من اللعب والتواصل، ما أدى لإصابة بعضهم بالتأخر.

بعض الأسر لجأت لممارسة الأنشطة مع أطفالهم فى المنزل، وحاولت بعض المراكز والأندية متابعة التدريبات سواء الرياضية أو التأهيلية مع الأطفال باستخدام التطبيقات الهاتفية، ولكن بعض الأنشطة تعذر الاستفادة منها لصعوبة درجة إعاقة أطفالهم.

«المصرى اليوم» رصدت المشكلات التى يواجهها الأطفال أصحاب الإعاقات الذهنية وأسرهم خلال فترة الغلق بسبب انتشار وباء كورونا، وكيفية تعامل بعض الأسر مع هذه الفترة.

هناء السيد، لديها زياد، 10 أعوام، وحيد ويعانى من التوحد، ومستوى ذكائه منخفض ولديه مشكلات لغوية، قبل انتشار كورونا كان يذهب فى تمام الساعة الـ10 صباح كل يوم إلى مركز تنمية المهارات، حيث يحضر جلسات أنشطة وتنمية مهارات وسباحة لمدة 5 ساعات، وقبلها يلعب فى النادى، ويتناول الغذاء قبل العودة إلى المنزل.

مع توقف النادى عن ممارسة النشاط، أصبح التنقل بين غرف المنزل هو النشاط الوحيد المتاح أمام زياد، خصوصاً أن مناعته الضعيفة تجعل خروجه من المنزل خطراً إضافياً.

حاولت هناء ممارسة الأنشطة التى تعلمتها من إخصائية المركز مع زياد، خصوصاً بعد إصابته بنوبات صراخ وبكاء مستمرين بعد مرور أول أسبوعين، وحاولت هناء إخراجه من المنزل والسير فترات قليلة حول المنزل، ما خفف حدة توتره، ولكن بعد مرور أسبوع ثالث ساءت حالته وأصبح يلجأ للعنف للتعبير عن الغضب، وفشل التواصل عبر الإنترنت بينه وبين الإخصائية، لأنه لم يتمكن من التركيز معها.

وتحاول هناء إعداد جدول أنشطة لطفلها لاستغلال الوقت، ولكن مع مرور الوقت ظهرت مشكلات سلوكية لدى زياد بسبب طول فترة التواجد فى المنزل.

زياد مجرد حالة من آلاف الحالات التى تعانى هى وأسرها بسبب توقف برامج تنمية المهارات.. وحسب ماجد محسن، إخصائى ذوى الاحتياجات الخاصة، فإنه يصعب على أطفال التوحد البقاء لفترة طويلة فى مكان مغلق، لذا تحسن الأنشطة المتعددة حالته المزاجية وصحته، مؤكداً أن سياسة البقاء فى المنزل أثرت سلباً على كثير من الأطفال، خاصة ممن لا يعرف أباؤهم كيفية التعامل معهم.

ونصح «ماجد» أولياء الأمور بممارسة بعض الأنشطة مع أطفالهم، ومحاولة تقسيم الوقت، منبهاً إلى أن الأطفال ذوى الإعاقة الذهنية لديهم نسبة وعى جيدة وإحساس بالخطر ولكنه يحتاج لفهم أن البقاء فى المنزل ليس عقاباً.

وحاول محمد البدرى، محام، التخفيف من أجواء الحظر وفوبيا كورونا على ابنته أمنية، 17 عاماً، مصابة بمتلازمة «داون» وتدرس بالصف الثالث الإعدادى بإحدى مدارس الدمج، هى بطلة الجمهورية فى ألعاب القوى، وعضو المنتخب الوطنى لألعاب القوى للإعاقات الذهنية، وكانت تستعد لتمثيل مصر فى بطولة دولية خلال الشهر الجارى وهو ما تعذر بسبب توقف حركة الطيران.

توقفت جميع الأنشطة اليومية التى اعتادت أمنية أن تؤديها سواء كانت دراسة أو تدريبا بما فيه لقاء زميلاتها ما أدى لزيادة شعورها بالضيق، وهو ما تعامل معه الأب بشرح طبيعة الوضع الصحى وإعداد جدول يتضمن استمرار التدريبات الرياضية عبر تطبيقات «زوم» على الإنترنت، وجعل أخواتها يشاركونها فى الأنشطة أيضا لتفادى الملل، حيث تحولت ممارسة الرياضة «أون لاين» من أسعد أوقاتها، ولكنها تسأل يومياً عن موعد رفع الحظر.

مروة سمير، والدة ياسين، 12 سنة، لديه إعاقة ذهنية خفيفة، وتأخر لغوى، اعتاد منذ 9 سنوات المشاركة فى دورات التخاطب لتحسين اللغة، ولكن توقف هذه الفترة بسبب إجراءات مكافحة الفيروس، وتحاول والدته استمرار برنامج التخاطب معه من المنزل.

لدى ياسين وعى وإدراك تام لما يحدث حوله، ويعرف خطورة الفيروس ويطبق إجراءات الوقاية بعد أن تمكنت والدته من إطلاعه على الوضع: «ياسين بيدعى ربنا كل يوم إن كورونا يمشى عشان يرجع لأصحابه».

مروة استثمرت الوقت وأعدت جدولا لأنشطة يمارسها ياسين فى المنزل، وتمكنت من تنفيذ جميع برامج التأهيل وبدأت تعليمه كيفية مساعدتها فى الأعمال المنزلية.

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يبدأ ياسين يومه بالرياضة عبر تطبيقى زوم، وواتس آب، حيث يتابع مدربوه مستواه ويقومون بتحفيزه وتشجيعه، كما يمارس الرياضة باستخدام «المشاية الكهربائية» كبديل لجلسات العلاج الطبيعى.

أنهت مروة تدريباً فى التربية الخاصة لتعرف كيفية التعامل مع ياسين، وهو ما أيقنت من فائدته فى فترة البقاء فى المنزل، حيث تستطيع تقييم جميع التدريبات سواء بالتخاطب أو بتنمية المهارات، كما أن لديها جميع الأدوات التى تستخدم فى الجلسات ما مكنها استعمالها.

وتمكنت مروة من تدريب ياسين على مساعدتها والاعتماد على نفسه فى تنفيذ أموره المنزلية وإعداد طعام بسيط لنفسه، كما استفادت خلال فترة الحظر من بناء حوار جيد داخل المنزل بينها وبين ياسين.

من تأثيرات التواجد فى المنزل زيادة الوزن وفرط الحركة نظرا لعدم الخروج، ولكنها أكدت أن ياسين مستجيب للجدول الذى وضعته ويحاول تنفيذه.

الدكتورة أمنية عطاالله مدرس مساعد التربية الخاصة، مديرة أحد مراكز تنمية المهارات لذوى الإعاقة، قالت إنه ثبت عدم جدوى استمرار برامج تنمية المهارات عبر الإنترنت خاصة لأصحاب الإعاقات الذهنية الصعبة، ويرجع ذلك لصعوبة السيطرة على الطفل وإبقائه جالساً طول مدة الجلسة أمام شاشة جهاز اللاب توب أو الهاتف، حيث تتراوح مدتها بين 30 و45 دقيقة، ما يؤدى إلى ظهور مشكلات سلوكية على الطفل قد يصعب التعامل معها من خلال الأم وحدها.

وأكدت أن بعض الإعاقات مثل الداون والإعاقات البسيطة ذات مستوى الذكاء العالى يمكن للأم أن تمارس الأنشطة التى كان يمارسها الطفل بمتابعة الإخصائى.

جمعية «كيان» للأطفال ذوى الإعاقة كانت لها تجربة مختلفة فى التعامل مع الأطفال من ذوى الإعاقات الذهنية البيسطة وأسرهم، مستخدمين تطبيقات التواصل عبر الإنترنت المختلفة.

هانم عبد الرحمن، مدير فرع القاهرة لجمعية كيان للأشخاص ذوى الإعاقة، قالت إن المركز كان لديه برنامج فى البداية لتأهيل الأمهات لمساعدة أطفالهن ومساعدة الإخصائيين لتنفيذ برامج التأهيل فى المنزل، وهذا البرنامج ساعد على استمرار برامج التأهيل من المنزل أونلاين خلال فترة الحظر والغلق لمنع انتشار فيروس كورونا، فالاطفال ذوو الإعاقات الذهنية الخفيفة استمرت برامجهم التأهيلية باستخدام الواتساب والتواصل الدائم بين الأمهات والإخصائيين النفسيين وإخصائيى التأهيل من خلال جدول زمنى لرفع النشاط على جروب، على أن يقوم أولياء الأمور بالنشاط مع أطفالهم، ففى الموعد المحدد يتم رفع فيديوهات الأنشطة على الواتساب، وعلى أولياء الأمور الرد بفيديو للطفل وهو يؤدى النشاط، وفى هذا الوقت يكون الإخصائى متاحا للتواصل مع الأم للرد على أى تساؤل، بالإضافة لتواجد إخصائى نفسى بشكل دائم متاحا أونلاين للأم للإجابة عن الاستفسارات الخاصة لدى الأم بتعديل السلوك، لتفادى حدوث أى خلل فى سلوك الأطفال خلال فترة الحظر الصحى.