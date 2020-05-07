شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن اليوم موضوعات الأبحاث لطلاب النقل بديل امتحانات الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن كليات جامعة القاهرة اليوم الخميس الموضوعات البحثية فى الكليات لطلاب فرق النقل والتى تعتبر بديل امتحانات الفصل الدراسى الثانى وذلك بعد اعتمادها من مجلس جامعة القاهرة فى اجتماعه الأخير .

وكان مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، اعتمد آليات تنفيذ قرارات المجلس الاعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي لتنظيم الامتحانات والبحوث للطلاب، كما اعتمد عناوين الموضوعات البحثية المرسلة من الكليات بعد مراجعتها من المجالس واللجان الجامعية، والتي سيقوم بإعدادها طلاب سنوات النقل كبديل لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019 / 2020 وذلك وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تعلن الموضوعات البحثية في الكليات اليوم الخميس الموافق 7 مايو الجاري.

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واستعرض مجلس جامعة القاهرة، خلال جلسته والتى انعقدت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ماهية البحوث وخطواتها لكل مقرر على حدة، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كل كلية، ومراعاة الضوابط والمعايير العامة، كما ناقش المجلس طرق تسليم تلك البحوث، ومواعيد تسليمها.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، أن الأقسام العلمية بالكليات حددت أكثر من موضوع بحثي في كل مقرر، على أن يختار منها الطلاب، مشيرًا إلى أنه مسموح اشتراك أكثر من طالب في البحث وبحد أقصى 5 طلاب، أو أن يقوم الطالب بالبحث بمفرده. وأكد أن للطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم، كما أن استلام الأبحاث يكون بأية وسيلة اليكترونية أو غيرها تحددها الكلية.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وجه عمداء الكليات باتباع مجموعة من القواعد والمعايير العامة بالنسبة للبحوث التي سيقوم بإعدادها طلاب سنوات النقل كبديل للامتحانات وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وأن تكون موضوعات البحوث في صميم المقررات الدراسية وأن تبتعد عن التعقيد الذي يتجاوز قدرات الطلاب في المرحلة العلمية التي يدرسون بها، وأن تقوم كل كلية بتوعية طلابها بخطوات إعداد البحث وأخلاقياته، كما توجهه نحو الاستعانة بالمصادر والمراجع المتاحة عبر المنصات الرقمية الموثوقة التي توفرها الدولة بالمجان، مثل بنك المعرفة، بالإضافة إلى تقديم الكلية الدعم العلمي للطلاب، وبالطريقة التي تراها مناسبة، سواء من خلال أعضاء هيئة التدريس، أو بالتبصير بالمصادر والمراجع المتاحة على المنصات العلمية.