شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات مايو لمن يتقاضون أكثر من 2000 وحتى 3000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، صرف معاشات شهر مايو، لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها، ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف ويستمر يوم السبت، وذلك وفقاً لخطة الصرف المعتمدة.

كانت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، قررت إجراء تعديل على الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت 2 من مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بحيث يكون أول يوم لصرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات 3 مايو، وذلك فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

وأكدت نيفين القباج، أنه تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة تحدى فيروس كورونا، اتخذت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر مايو 2020، بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد، حيث تم وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، لتصبح على النحو التالى أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام 3-4 من شهر مايو، وفئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم أيام 5-6 من شهر مايو.