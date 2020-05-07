شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات تطوير مدينة أسوان بتكلفة 270 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الدولة بدأت فى تنفيذ أعمال مشروع تطوير مدينة أسوان، والتى تشمل السوق السياحى وميدان المحطة وكورنيش النيل، حيث شهدت حديقة درة النيل، أعمال إحلال وتجديد وتجريف الحديقة، لإحداث نقلة نوعية بهذه المناطق.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة، نحو تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل واقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات فى مختلف القطاعات الخدمية بدقة وإتقان ودراسة ممنهجة، لتتبوأ عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية، مكانتها على الخريطة العالمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث بدأ تدفق الخير بإطلاق المرحلة الأولى من مشروعات التطوير والتجميل بمدينة أسوان، بتكلفة 270 مليون جنيه، خارج مخصصات الخطة الاستثمارية للمحافظة، والتى تصل إلى 400 مليون جنيه، حيث تتضمن أعمال التطوير الجارى تنفيذها حاليا بواسطة جهاز المشروعات الوطنية التابع للقوات المسلحة، ويشمل تطوير السوق السياحى القديم وميدان المحطة، بجانب تحويل حديقة درة النيل إلى متنزه عالمى بمساحة 7 أفدنه منه 60% مسطحات خضراء، وأيضا نوافير مع نافورة راقصة وشاشات عرض بلازما و دورات مياه عمومية وكافيهات وساحة انتظار للسيارات، فيما سيتم إعادة الاستفادة من الأشجار والنباتات والبرجولات والأسوار فى رفع كفاءة حدائق أخرى.

ولفت اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إلى أن هناك جهود مبذولة لرفع مستوى النظافة العامة، حيث جارى إصلاح معدات وسيارات النظافة بـ15 مليون جنيه، كما تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى لتشغيل مصنعى تدوير القمامة بأسوان وإدفو لتحقيق الاستفادة المثلى منهم، فيما تم دعم المنظومة بـ200 صندوق منها سيتم توزيعهم على المناطق السكنية المختلفة.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن المشروعات تعمل على خلق مساحات لاستغلالها كساحات انتظار للسيارات لاستيعاب الكثافات المرورية والحد من مشكلة التكدس والاختناقات فى الشوارع الرئيسية والداخلية، بالإضافة إلى القضاء على التشوهات البصرية والإشغالات وعشوائية المحلات التجارية.

وأضاف محافظ أسوان، أن التصميم العام لمشروع تطوير ميدان المحطة شمل جميع الأنشطة الترفيهية التى تتيح للسائحين والزائرين والمواطنين إمكانيات السياحة الترفيهية، من خلال بانوراما جمالية ممتدة من واجهة محطة السكك الحديدية وحتى كورنيش النيل تحتوى على ساحة ترحيبية للمشاة والنصب التذكارى، وموقف انتظار للسيارات والحافلات السياحية، والتى سيتم عمل الأرضيات من البازلت حتى يكون هناك تهدئة مرورية داخل الميدان، بجانب عمل نوافير ومقاعد انتظار وتشجير وأعمدة إنارة ديكورية ومحلات تجارية وبواكى على دورين، علاوة على توحيد لون واجهات المبانى وتطويع هذه الواجهات ضمن البانوراما.

وأوضح محافظ أسوان، أنه يأتى من ضمن المخطط تحويل سينما الصداقة إلى مبنى يضم أكثر من سينما على أحدث النظم التكنولوجية لعرض الأفلام، على أن يكون هذا المنتزه مرتبط بساحة انتظار للسيارات لاستيعاب سيارات المترددين على المنتزه و نادى أسوان الرياضى وغيرها من المبانى المجاورة.

فى نفس السياق، قال الدكتور الحسين صابر حمد، معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، إن مدينة أسوان منذ أن أصبحت عاصمة للشباب الأفريقى أصبح هناك اهتماما شديدا، وخاصة فى الطرق الرئيسية، وزيادة المساحات الخضراء وخاصة من مطار أسوان وأمام جامعة أسوان بصحارى وحتى الخزان.

وأوضح إبراهيم العجمى، باحث فى الدراسات الأفريقية بأسوان، أنه عندما تولى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ونوابه الدكتورة غادة أبوزيد، والدكتور أحمد شعبان، اعتبر أهالى أسوان، أنهم هدية الرئيس لأهل أسوان بعد سنوات عجاف وتوسمنا فيهم الخير لما وجدانه فيهم من تواصل مع المواطنين وإحساس بنبض الشارع ومشكلاته، وخصوصاً أن نواب المحافظ لأول مرة من أهل أسوان.

وأضاف أن مخطط تطوير كورنيش أسوان، والسوق السياحى، هام نظرا لوضع مدينة أسوان، كعاصمة للشباب الأفريقى، وما سوف يترتب عليه من فعاليات ومهرجانات وتمثيل اقتصادى ودبلوماسية شعبية من المفترض أن تقوم بها أسوان لمد جسور التواصل نحو القارة الأفريقية.

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تطوير وتجميل أسوان



جانب من تطوير وتجميل أسوان



تطوير وتجميل أسوان



تطوير وتجميل أسوان