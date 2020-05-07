شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التموين بالموازنة الجديدة.. أبرزها زيادة السلع التموينية لأكثر من 100 سلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خطة التنمية للعام المالى 2020/2021، المقدمة من وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، عن توجيه استثمارات كلية لقطاع تجارة الجملة والتجزئة قدرها 9.76 مليار جنيه وتشكل نسبة 1.3 من الاستثمارات الكلية فى عام الخطة.

وتمثل الاستثمارات العامة البالغة 2.74 مليار جنيه نحو 27% من الاستثمارات الكلية لعام 2020/2021.

وفى هذا الصدد، ترتكز استراتيجة وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى خطة التنمية للعام الجديد 2020/2021 على عدة محاور، نستعرضها على النحو الأتى:

1- زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبر المدعم فى كافة المحافظات.

2- الانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التموينية على أحدث النظم العالمية فى التخزين والتسويق.

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3- الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة لاستقبال محصول القمح المحلى.

4- تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز قدرتها التنافسية فى السوق المحلى والسوق الخارجى.

5- طرح أراضى المطور التجارى على المستثمرين لانشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية.

6- استكمال إنشاء وتجهيز معامل فنية متخصصة لفحص السلع محل شكاوى المستهلكين لسرعة البت.

7- تطوير مكاتب التسجيل التجارى والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.