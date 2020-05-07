شكرا لقرائتكم خبر عن "منى" طفلة يمنية تحدت كورونا من مخيم الشعب..وواجهت الوباء بالوقاية ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة اليونيسف، مقطع فيديو عبر حسابها على يوتيوب، لطفلة يمنية نازحة تدعى منى زايد، عمرها 10 سنوات، تعيش مع عائلتها في مخيم الشعب فى عدن، جنوب اليمن.

وتروى الطفلة منى زايد خلال مقطع الفيديو، الوضع فى اليمن، وكيفية تعاملها هى وأسرتها فى اتخاذ الإجراءات الوقائية تجنبا لدعوى انتشار فيروس كورونا الذى يجتاح العالم، حيث تقول إنها تحاول جمع المياه عندما يقلّ عدد الناس، ولذلك من غير المرجح أن ينتشر فيروس كورونا.

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ويظهر مقطع الفيديو، قيام الطفلة منى زايد بغسل يديها جيدا، وتنظف الخضروات بعناية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.

وتقول منى زايد، إنها تعرف أنه من المهم أن يغسل الناس أيديهم بانتظام للمساعدة في منع انتشار كورونا، مشيرة أن سكان المخيم لا يملكون دائمًا الصابون، لكنهم ما زالوا يحاولون غسل أيديهم جيدًا.